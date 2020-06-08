Сероглазый подросток пропал в Кузбассе
Вот уже вторые сутки идут поиски 16-летнего подростка из Белова. Волонтеры поисково-спасательного отряда просят помощи в розыске.
По данным, которые приводят волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Александр Прокудин пропал 6 июня. Именно в тот день подростка видели в последний раз. С тех пор он не выходит на связь, а местонахождение его неизвестно.
Приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
Был одет: черная ветровка, белая майка, серые камуфляжные штаны, синие кроссовки.
Если вам известно местонахождение подростка или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам или в полицию.
Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU