Сероглазый подросток пропал в Кузбассе

8 Июнь 2020 2020-06-08T03:24:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот уже вторые сутки идут поиски 16-летнего подростка из Белова. Волонтеры поисково-спасательного отряда просят помощи в розыске.

По данным, которые приводят волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», Александр Прокудин пропал 6 июня. Именно в тот день подростка видели в последний раз. С тех пор он не выходит на связь, а местонахождение его неизвестно.

Приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Был одет: черная ветровка, белая майка, серые камуфляжные штаны, синие кроссовки.

Если вам известно местонахождение подростка или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU