2020-06-08T06:08:31+03:00
Происшествия

Напали на медсестру: в каком состоянии находится жительница Кузбасса

ЧП произошло в Новокузнецком районе
Екатерина РОМАНОВА
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Напали на медсестру: в каком состоянии находится жительница КузбассаНапали на медсестру: в каком состоянии находится жительница КузбассаФото: Иван ВИСЛОВ
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Врачи рассказали, в каком состоянии находится медсестра, подвергшаяся нападению.

ЧП с медсестрой скорой помощи произошло в Новокузнецком районе 5 июня. Бригада скорой прибыла в Осиновое Плесо, чтобы оказать помощь женщине. Неожиданно один из ее родственников напал на медицинскую сестру и избил ее.

- Сейчас медсестра находится в состоянии средней степени тяжести, - сообщает пресс-служба Кемеровского центра медицины катастроф. - Изначально женщину госпитализировали, но потом перевели на амбулаторное лечении .

Отметим также, что нападавший - нигде не работающий 43-летний родственник пациентки. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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