2020-06-08T06:06:28+03:00
Общество

Как кузбассовцам попасть в программу ремонта двора

Для этого разработан несложный алгоритм
Екатерина РОМАНОВА
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Как кузбассовцам попасть в программу ремонта двораКак кузбассовцам попасть в программу ремонта двораФото: Алексей БУЛАТОВ
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Каждый кузбассовец хотел бы, чтобы его двор был уютным и благоустроенным. А для этого существует программа ремонта дворов. Как же попасть в нее?

- В Кузбассе работает муниципальная программа в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». И для включения двора в программу собственникам жилья нужно провести общее собрание, проголосовать, набрать 2/3 голосов, - рассказал директор кемеровского МБУ «Жилкомцентр» Андрей Бодров.

После этого жители дома дают задание управляющей компании сделать выполнить проект работ и смету, а потом согласовывают его, если все устраивает. Затем УК должна передать проект на экспертизу, а после – вместе с протоколом голосования – в управление ЖКХ администрации Кемерова. после проверки документов двор включат в программу. К слову, сделать это можно в течение всего года.

Каждый кузбассовец хотел бы, чтобы его двор был уютным и благоустроенным. А для этого существует программа ремонта дворов. Как же попасть в нее?

- В Кузбассе работает муниципальная программа в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». И для включения двора в программу собственникам жилья нужно провести общее собрание, проголосовать, набрать 2/3 голосов, - рассказал директор кемеровского МБУ «Жилкомцентр» Андрей Бодров.

После этого жители дома дают задание управляющей компании сделать выполнить проект работ и смету, а потом согласовывают его, если все устраивает. Затем УК должна передать проект на экспертизу, а после – вместе с протоколом голосования – в управление ЖКХ администрации Кемерова. после проверки документов двор включат в программу. К слову, сделать это можно в течение всего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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