Кузбассовец дал взятку сотруднику ФСБ и потерял свободу и 2 000 000 рублей

8 Июнь 2020 2020-06-08T06:38:44+03:00

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Житель города Белово решил обойти закон и предложил сотруднику ФСБ взятку. За незаконное предложение мужчина лишился свободы и денег – в 20 раз больше, чем размер взятки.

В декабре 2018 года житель Белова обратился к сотруднику ФСБ и предложил ему ежемесячное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник ФСБ должен был проигнорировать незаконную продажу запчастей с железнодорожных вагонов. На одну из встреч беловчанин принес карту, на счету которой находились 100 тысяч рублей. Но вместо того, чтобы отправиться и дальше торговать деталями, мужчина отправился в колонию общего.

- Беловский городской суд признал гражданина виновным в совершении преступления - даче взятки - назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере двух миллионов рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Должником уголовный штраф в срок для добровольного исполнения уплачен не был. Судебный пристав МОСП по ВИП УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу обратил взыскание на арестованные по решению суда денежные средства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU