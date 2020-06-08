2020-06-08T06:38:44+03:00
Общество

Кузбассовец дал взятку сотруднику ФСБ и потерял свободу и 2 000 000 рублей

Попытка обойти закон закончилась тюремным заключением
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кузбассовец дал взятку сотруднику ФСБ и потерял свободу и 2 000 000 рублейКузбассовец дал взятку сотруднику ФСБ и потерял свободу и 2 000 000 рублейФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Житель города Белово решил обойти закон и предложил сотруднику ФСБ взятку. За незаконное предложение мужчина лишился свободы и денег – в 20 раз больше, чем размер взятки.

В декабре 2018 года житель Белова обратился к сотруднику ФСБ и предложил ему ежемесячное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей. За эти деньги сотрудник ФСБ должен был проигнорировать незаконную продажу запчастей с железнодорожных вагонов. На одну из встреч беловчанин принес карту, на счету которой находились 100 тысяч рублей. Но вместо того, чтобы отправиться и дальше торговать деталями, мужчина отправился в колонию общего.

- Беловский городской суд признал гражданина виновным в совершении преступления - даче взятки - назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере двух миллионов рублей, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Должником уголовный штраф в срок для добровольного исполнения уплачен не был. Судебный пристав МОСП по ВИП УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу обратил взыскание на арестованные по решению суда денежные средства. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемерово вновь стал лидером по количеству зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 8 июня: 34 человека
Кузбасские дорожники поплатились за выбоины на федеральной трассе
Кузбассовец дал взятку сотруднику ФСБ и потерял свободу и 2 000 000 рублей
Как кузбассовцам попасть в программу ремонта двора
Напали на медсестру: в каком состоянии находится жительница Кузбасса
Сероглазый подросток пропал в Кузбассе
На Троицу в Кузбассе открылись храмы
Следком расследует гибель спасателя при испытании пожарного рукава в Кузбассе
Грозы, туманы и град накроют Кузбасс 8 июня
В кузбасском гарнизоне строят детский сад и школу
Автомобилист задавил маму-утку на мосту в Кемерове
За жизнь пожарного из Кузбасса врачи боролись несколько дней
Где больше всего заболевших коронавирусом в Кузбассе
Прогноз сбылся: дождь с градом прошел в Кузбассе
Сколько кузбассовцев вылечились от COVID-19 за сутки
Еще в один кузбасский город проник коронавирус
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 7 июня: 31 человек
Новосибирец с наркотиками разгуливал по кузбасскому городу
Сельскую школу, дом культуры и дорогу отремонтируют в одном из районов Кузбасса
У снятого в Новокузнецке танка Т-34 завели мотор
С подработанных территорий Киселевска переселят более 200 семей
Град, дымка и туманы: какую погоду синоптики обещают кузбассовцам в воскресенье