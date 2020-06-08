Кузбасские дорожники поплатились за выбоины на федеральной трассе

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:06:34+03:00

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Один из автолюбителей, проезжая по трассе Р-255 «Сибирь» и пробил сразу два колеса. Автомобилист обратился в суд, и копмпанию, ответственную за ремонт дороги, привлекли к ответственности.

7 февраля 2020 года один из автолюбитель ехал по федеральной трассе «Сибирь» и неподалеку от села Глухаринка Ижморского района пробил два колеса. Он был уверен: виной всему – выбоина на дороге и обратился в суд.

- В результате осуществления надзора за дорожным движением на федеральной автомобильной дороге Р-255 «Сибирь», «Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск» были обнаружены три сверхнормативные выбоины длиной до 180 сантиметров, шириной до 33 сантиметров и глубиной до 13 сантиметров.

Установить субподрядчика, который должен содержать участки дороги в надлежащем состоянии, не составило труда. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Лишь отсутствие иных нареканий к работе, а также имущественное и финансовое состояние «МариинскАвтодор» спасло компанию от солидного штрафа в 300 тысяч рублей.

- Мариинский городской суд Кемеровской области назначил за совершенное административное правонарушение наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера – 100 тысяч рублей, - отметил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

ИСТОЧНИК KP.RU