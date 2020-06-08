Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 8 июня: 34 человека

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:19:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе увеличилось число жителей региона, у которых выявили коронавирус. По данным оперативного штаба, на утро 8 июня известно о 34 новых случаях.

В оперативном межведомственном штабе сообщили актуальные новости о количестве заболевших COVID-19 за минувшие сутки. Так, на утро 8 июня еще у 34 человек тесты на коронавирус оказались положительными. Таким образом, с середины марта коронавирус диагностировали в общей сложности у 786 человек.

Одновременно с этим девять пациентов инфекционных больниц вылечились от коронавируса и уже выписаны домой. Таким образом, за все время пандемии в Кузбассе от коронавируса вылечились 313 человек. Всего же в больницах региона продолжают получать лечение 466 пациентов.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9564 человека, - сообщает областной межведомственный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU