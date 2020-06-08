2020-06-08T07:33:01+03:00
Общество

Кемерово вновь стал лидером по количеству зараженных коронавирусом

Здесь зарегистрирована почти половина новых случаев заболевания за сутки
Екатерина РОМАНОВА
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Кемерово вновь стал лидером по количеству зараженных коронавирусомКемерово вновь стал лидером по количеству зараженных коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В разных городах темпы распространения коронавируса разные. Например, на утро 8 июня больше всего новых заболевших за сутки в Кемерове.

По данным оперативного штаба, из 34 новых пациентов инфекционных больниц, выявленных за минувшие сутки, 14 проживают в Кемерове. На втором месте по количеству заболевших за сутки – Новокузнецк: здесь семеро заболевших. Еще пять человек, у которых подтвердился COVID-19, являются жителями города Белово. Пятеро – жители Прокопьевского района, а двое – из Междуреченска. Еще один новый заболевший коронавирусом – житель Новокузнецкого района.

Отметим, что на утро 8 июня выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом. В общей же сложности с середины марта в регионе зафиксировано 786 пациентов с этим диагнозом. 466 из них сейчас получают медицинскую помощь в инфекционных стационарах. 313 человек уже вылечились и выписаны домой. Число случаев с летальным исходом уже долгое время остается неизменным – семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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