Россельхозбанк и ГК «ЭкоНива» договорились о стратегии развития

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:40:49+03:00

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Россельхозбанк и ГК «ЭкоНива» разработали стратегию нового этапа развития Группы компаний по модели вертикально интегрированного агрохолдинга. В рамках реализации стратегии лидер молочного рынка России увеличит поголовье КРС и объем производства сырого молока, расширит собственную кормовую базу и существенно нарастит перерабатывающие мощности. Отдельное внимание уделяется продвижению продукции, направленному на конечного потребителя.

Новый этап стратегии рассчитан на 2 года. На этот период РСХБ увеличит объем финансирования ЭкоНивы в европейской части страны на 15 миллиардов рублей. Дополнительные кредитные средства позволят Группе компаний создать и модернизировать ряд производственных объектов. Новые мощности будут введены в эксплуатацию до конца 2021 года.

На сегодняшний день Россия практически полностью обеспечивает себя продовольствием. К отраслям, в которых сохраняется потенциал импортозамещения, а значит, и необходимость усиления конкурентоспособности отечественных производителей, относится производство молока.

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Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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