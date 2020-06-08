Когда в Кемерове появится «Лето»
Глава областного центра рассказал горожанам, когда же в Кемерове откроется ТРЦ «Лето».
В социальных сетях жители города задали мэру вопрос, который касается одного из торговых центров - «Лето», ранее бывшего «Авророй».
«Вопрос - когда ТРК запустят в эксплуатацию? Он стоит уже долго, и не видно, чтобы там шли какие-нибудь строительные работы», - спрашивает один из горожан.
Глава города ответил на вопрос и сообщил о том, что открытие состоится уже совсем скоро. ТРЦ готов к работе, однако в настоящее время идет подбор арендаторов.
Отметим, что Илья Середюк, говоря о готовности ТРЦ к работе, все же не назвал конкретных сроков открытия центра.
Напомним, ТРЦ «Аврора» закрыли в 2018 году после пожара в «Зимней вишне». После этого там провели необходимые работы, сменили название центра. Кстати, речь об открытии «Лета» идет уже около года, однако точные даты до сих пор так и не названы.
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ИСТОЧНИК KP.RU