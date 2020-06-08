2020-06-08T09:49:54+03:00
Общество

Фестиваль граффити стартовал в Кемерове

Он посвящен Дню России
Екатерина РОМАНОВА
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Фестиваль граффити стартовал в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.Фестиваль граффити стартовал в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.
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В областном центре стартовал фестиваль граффити. Он приурочен ко Дню России, а работы, выполненные художниками-граффитистами украсят пять объектов города.

Фестиваль граффити стартовал в Кемерове 8 июня в полдень. Некоторые работы художников-граффитистов уже готовы, часть вот-вот будет завершена, а некоторые только начинают рисовать.

Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, на улице Варшавской, 1 граффитисты создали «Окна Победы». На проспекте Химиков, 34 благодаря педагогам и воспитанникам школ искусств расцвел «Сад памяти».

Фестиваль посвящен Дню России. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.

Фестиваль посвящен Дню России. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.

- Сегодня в фестивале примут участие уличные художники. В 12.00 работа начнется на проспекте Октябрьском, 71 и бульваре Строителей, 3, - сообщает пресс-служба администрации. - Арт-объекты будут посвящены героям сегодняшнего дня – врачам, которые борются с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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