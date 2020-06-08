8-месячного ребенка экстренно доставили санавиацией в Кемерово

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:40:01+03:00

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В детскую больницу Кемерова санавиацией экстренно было доставлен 8-месячный ребенок. У малыша обнаружили редкую патологию.

В больницу в Белове был доставлен ребенок в тяжелом состоянии – на фоне кишечной инфекции у него развился гемолитико-уремический синдром. Врачи отмечают, что осложнение встречается редко - на 100 тысяч детей до 6 лет выявляется приблизительно 3-6 случаев.

Болезнь начала проявляться с обычного кашля и насморка, но потом появились и другие симптомы – жидкий стул, отеки в голенях. Ребенка срочно доставили в реанимацию местной больницы, а оттуда санавиацией в Кемерово.

-Специалисты Кемеровской городской детской клинической больницы в течение нескольких дней боролись за жизнь малыша. Врачам удалось не только спасти ребенка, но и свести к минимуму риск осложнений, - рассказали в министерстве здравоохранения Кузбасса.

Как отмечает заведующая учреждением Татьяна Луконина, случай для специалистов не совсем стандартный. Из-за режима повышенной готовности малыш должен был поступить в кемеровскую инфекционную больницу, но сейчас она перепрофилирована на прием пациентов с COVID-19. Из-за этого маршрутизация пациентов была изменена.

-Мальчика доставили в очень тяжелом состоянии. Мы сделали все от нас зависящее. Я рада, что удалось помочь, - отметила она.

Сейчас ребенок с мамой выписаны домой, наблюдение за дальнейшим состоянием они продолжат уже по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU