В Кузбассе беременная женщина стала жертвой насильника

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:03:09+03:00

На нее напал квартиросъемщик, когда он пришла за арендной платой

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В Кузбассе женщина стала жертвой квартиросъемщика, к которому зашла за арендной платой. Насильника не смутил тот факт, что она была на позднем сроке беременности.

В мае прошлого года жительница Новокузнецка заглянула в сдаваемую ею квартиру за очередной арендной платой. Но 40-летний жилец, который, кстати, ранее уже был судим, не торопился выполнять свои обязательства, более того – напал на женщину. К животу новокузнечанки он приставил нож и изнасиловал, а потом потребовал отдать ему золотые украшения на сумму 45 тысяч рублей.

-Следует отметить, что на тот момент потерпевшая находилась на позднем сроке беременности, - отметили в СУ СК России по Кемеровской области. - О произошедшем женщина рассказала супругу, когда вернулась домой. Он вызвал сотрудников полиции, злоумышленник был задержан.

Свою вину в насилии мужчина отрицал и со следствием сотрудничать отказался. Тем не менее, суд, рассмотрев все материалы дела, назначил ему 14 лет в колонии строгого режима. Также он обязан возместить женщине 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU