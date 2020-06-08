2020-06-08T15:15:48+03:00
Происшествия

Кузбассовец из ревности убил соперника автомобильной монтировкой

Конфликт произошел в ходе застолья
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовец из ревности убил соперника автомобильной монтировкойКузбассовец из ревности убил соперника автомобильной монтировкойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кузбассовец приревновал подругу к собутыльнику и избил его автомобильной монтировкой. Конфликт произошел в ходе застолья.

В Промышленновском районе 28-летний местный житель вместе с подругой и 29-летним знакомым решил устроить застолье. Во время распития спиртного гость стал оказывать внимание женщине, что очень не понравилось хозяину дома. Он сделал товарищу замечание, а потом избил его. Как ни в чем не бывало мужчины продолжили выпивать, однако спустя какое-то время ситуация повторилась.

- Тогда обвиняемый избил навязчивого гостя автомобильной монтировкой по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После чего злоумышленник вынес его тело на улицу и оставил рядом с домом, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Полицейских вызвали прохожие. Сейчас материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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