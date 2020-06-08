На портале SberIndex.ru назвали города, которые вернулись на докризисный уровень трат
На аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru названы города России, увереннее других восстанавливающиеся после пандемии
Кемерово стал первым городом, где потребление нормализовалось практически полностью. Индекс потребительской активности (ИПА) здесь уже вернулся к уровню 2019 года. Отставание составляет всего 0,2 пункта. Это подтверждают и объемы трат, которые весь период карантина показывали наименьшее падение именно в Кузбассе.
В топ-5 самых восстановившихся городов вошли Пермь, где индекс потребительской активности всего на 4,1 пункта ниже, чем годом раньше; Майкоп и Оренбург (- 4,7 пункта), а также Омск (- 4,8 пункта).
В целом же в России потребительская активность по сравнению с апрелем выросла на 9,5 пункта. Если в прошлом месяце в среднем ИПА был чуть выше 48 пунктов из 100, то в мае его значение составило 57,9 пункта. Это означает, что страна постепенно возвращается к обычному потреблению, а бизнес и покупатели адаптировались к ограничительным мерам государства.
Специалисты отмечают, что ИПА нужен для того, чтобы понять, как покупателям пришлось изменить своим привычкам в условиях пандемии. Он говорит не об объемах продаж, а об их разнообразии. Так, если количество торговых точек (магазинов, парикмахерских, химчисток, кинотеатров, АЗС и др.) становится меньше, а сами покупки - однообразнее (например, в течение дня потребители покупали только продукты и лекарства), индекс падает. Если люди совершают покупки в большом количестве точек и оплачивают разные товары и услуги, индекс растет.
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