На портале SberIndex.ru назвали города, которые вернулись на докризисный уровень трат

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:30:29+03:00

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На аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru названы города России, увереннее других восстанавливающиеся после пандемии

Кемерово стал первым городом, где потребление нормализовалось практически полностью. Индекс потребительской активности (ИПА) здесь уже вернулся к уровню 2019 года. Отставание составляет всего 0,2 пункта. Это подтверждают и объемы трат, которые весь период карантина показывали наименьшее падение именно в Кузбассе.

В топ-5 самых восстановившихся городов вошли Пермь, где индекс потребительской активности всего на 4,1 пункта ниже, чем годом раньше; Майкоп и Оренбург (- 4,7 пункта), а также Омск (- 4,8 пункта).

В целом же в России потребительская активность по сравнению с апрелем выросла на 9,5 пункта. Если в прошлом месяце в среднем ИПА был чуть выше 48 пунктов из 100, то в мае его значение составило 57,9 пункта. Это означает, что страна постепенно возвращается к обычному потреблению, а бизнес и покупатели адаптировались к ограничительным мерам государства.

Специалисты отмечают, что ИПА нужен для того, чтобы понять, как покупателям пришлось изменить своим привычкам в условиях пандемии. Он говорит не об объемах продаж, а об их разнообразии. Так, если количество торговых точек (магазинов, парикмахерских, химчисток, кинотеатров, АЗС и др.) становится меньше, а сами покупки - однообразнее (например, в течение дня потребители покупали только продукты и лекарства), индекс падает. Если люди совершают покупки в большом количестве точек и оплачивают разные товары и услуги, индекс растет.

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