2020-06-08T15:19:26+03:00
Общество

Новое здание Следкома построят в Кемерове

Оно будет находиться в Центральном районе
Екатерина РОМАНОВА
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Новое здание Следкома построят в КемеровеНовое здание Следкома построят в КемеровеФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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На сайте госзакупок появилось сообщение о поиске подрядчиков. Им предстоит выполнить проектно-изыскательные работы для будущего строительства административного здания Следственного управления Кемерова.

Предполагается, что новое здание расположится в Центральном районе города Кемерово между рекой Томь и Притомским проспектом. Его возведение запланировано на 2022-2024 годы. Согласно техническому заданию, в здании будет не более пяти этажей, а предполагаемая общая площадь здания - 6166 квадратных метров. Также подрядчик должен предусмотреть открытую спортивную площадку, контрольно-пропускной пункт, гараж площадью 424 квадратных метра, место для мойки машин, а также площадки для личного транспорта сотрудников и для транспорта, который является вещественным доказательством. Также за оградой здания должна быть парковка для посетителей.

За проект ведомство готово выложить 11,6 миллиона рублей, п вот предполагаемая стоимость строительства может составить 479 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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