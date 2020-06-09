Уникальную ореховую аллею приведут в порядок в Кузбассе

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:22:44+03:00

Здесь около 70 лет не проводили никаких работ по благоустройству

Изменить размер текста: A A

На благоустройство единственной в регионе ореховой аллеи направят почти восемь миллионов рублей. В скором времени она преобразится, при этом все деревья останутся на прежнем месте.

В городе Осинники есть уникальная аллея. На ней растут более 50 деревьев маньчжурского ореха. Когда-то давно, в начале 1950-х годов, когда строились первые многоквартирные дома, жители города решили благоустроить аллею. Ее длина составляет один километр, а второй такой ореховой аллеи в Кузбассе просто нет.

- Ореховый сад - наследие и гордость жителей Осинников. Мы сохраним его для будущих поколений, как и другие памятные и уникальные места Кузбасса. А благодаря нацпроекту ореховая аллея станет современным удобным и красивым городским пространством, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Согласно плану по благоустройству аллеи, все деревья будут сохранены, зато появится асфальтовое покрытие, установят парковые диваны и цветочные вазоны, появятся зоны для пешеходных прогулок. Все работы планируют завершить до конца лета 2020 года.

- По нацпроекту «Жилье и городская среда» на благоустройство объекта выделено почти восемь миллионов рублей, в том числе семь миллионов - из федерального бюджета, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU