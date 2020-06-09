Поиском пропавшего 16-летнего кузбассовца занимается Следком

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:26:38+03:00

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16-летний подросток вышел из дома с планшетом в руках, и с тех пор его никто не видел. После его исчезновения Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По предварительной информации, 6 июня 2020 года 16-летний подросток вечером собрался в гости к родственнику. Он предупредил об этом мать, взял с собой планшет и ушел. С тех пор ребенок не выходил на связь, а его местонахождение неизвестно.

- Следователями установлен и отработан круг общения подростка, проверены адреса его знакомых, одноклассников, близких родственников. Получена детализация телефонных звонков с номера, которым пользовался пропавший, опрошены и отработаны все лица, с которыми он созванивался, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Поиском ребенка занимаются все спецслужбы. По факту безвестного исчезновения заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU