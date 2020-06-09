2020-06-09T05:30:45+03:00
Общество

В Новокузнецке начали проектировать новую дорогу в сторону аэропорта

Дорога «Шарап – Восточный» соединит Новоильинский район города и Прокопьевский район
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке начали проектировать новую дорогу в сторону аэропорта. ФОТО: пресс-служба администрации НовокузнецкаВ Новокузнецке начали проектировать новую дорогу в сторону аэропорта. ФОТО: пресс-служба администрации Новокузнецка
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Уже в следующем году в Новокузнецке развернется масштабное строительство автодороги «Шарап – Восточный». Пока же специалисты дирекции автодорог Кузбасса приступили к ее проектированию.

Эта автодорога очень важна не только для новокузнечан, но и для жителей всего юга Кузбасса. Сейчас для того, чтобы выехать в сторону Кемерова и аэропорта, жителям Заводского, Новоильинского районов и прилегающих к ним сел приходится ехать в центр города, проезжать по загруженной улично-дорожной сети. Кроме того, со стороны Прокопьевска и Киселевска ежедневно движутся вахтовые автобусы, которые перевозят работников угледобывающих предприятий – и им тоже приходится ехать через город, существенно увеличивая время в пути. Со строительством новой автодороги сократится и расстояние, и время в дороге, частично будут разгружены улицы Новокузнецка.

- Дорога стратегически важна не только для нашего города, но и обеспечит дальнейшее развитие юга Кузбасса. Это будет дорога третьей технической категории, протяженностью 9,4 километра, с двумя полосами движения в каждом направлении и шириной проезжей части в 8 метров, - отметил глава города Сергей Кузнецов.

Примерная стоимость новой автодороги составляет 1,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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