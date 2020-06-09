Три легковушки сгорели ночью в Кемерове
Ночной пожар разбудил жителей улицы Серебряный бор, что в Кемерове. Здесь горели три легковых автомобиля.
Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 02.29. На место тут же выдвинулись семь пожарных и две единицы спецтехники. Как оказалось, возле на парковке горели три автомобиля – Mazda CX-5 2018 года выпуска, Ford Fiesta 2007 года выпуска и Kia Venga 2012 года выпуска.
- На момент прибытия первого подразделения автомобиль Mazda горел открытым пламенем. В результате пожара он обгорел внутри и снаружи по всей площади, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – У автомобиля Ford обгорело лакокрасочное покрытие переднего бампера, фара и решетка радиатора. У третьего автомобиля пострадало лакокрасочное покрытие заднего бампера и фара.
Уже в 02.39 пожар был полностью ликвидирован. Предварительно причиной пожара специалисты называют неисправность электрооборудования транспортного средства.
ИСТОЧНИК KP.RU