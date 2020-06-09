2020-06-09T06:01:38+03:00
Происшествия

Три легковушки сгорели ночью в Кемерове

Предварительная причина пожара названа
Екатерина РОМАНОВА
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Три легковушки сгорели ночью в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com"6 рукопожатий Кемерово", Виталий Борзенок.Три легковушки сгорели ночью в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com"6 рукопожатий Кемерово", Виталий Борзенок.
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Ночной пожар разбудил жителей улицы Серебряный бор, что в Кемерове. Здесь горели три легковых автомобиля.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 02.29. На место тут же выдвинулись семь пожарных и две единицы спецтехники. Как оказалось, возле на парковке горели три автомобиля – Mazda CX-5 2018 года выпуска, Ford Fiesta 2007 года выпуска и Kia Venga 2012 года выпуска.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль Mazda горел открытым пламенем. В результате пожара он обгорел внутри и снаружи по всей площади, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – У автомобиля Ford обгорело лакокрасочное покрытие переднего бампера, фара и решетка радиатора. У третьего автомобиля пострадало лакокрасочное покрытие заднего бампера и фара.

Уже в 02.39 пожар был полностью ликвидирован. Предварительно причиной пожара специалисты называют неисправность электрооборудования транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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