Клиенты парикмахерской в Осинниках рисковали заразиться коронавирусом

9 Июнь 2020 2020-06-09T06:40:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Подстричь волосы и заразиться коронавирусом – такая вероятность была у посетителей одной из парикмахерских города Осинники. Чтобы не допустить этого, заведение на время закрыли.

Во время одной из проверок специалисты Роспотребнадзора обнаружили: в парикмахерской «Style», что в Осинниках, не соблюдают меры против распространения коронавируса. первое, что бросалось в глаза – парикмахер работала без маски. Кроме того, здесь не уделили должного внимания дезинфекции помещения. На емкости с раствором дезсредства не было ни его названия, ни назначения, ни концентрации, ни даты приготовления. Проигнорировала предприниматель и необходимость вести график и журнал проведения ежедневной влажной уборки помещения. Кроме того, остается открытым вопрос: дезинфицировали ли здесь инструменты? Никакого учета относительно этого не велось.

Специалисты Управления Роспотребнадзора составили протокол об административном нарушении и протокол о временном запрете деятельности парикмахерской. Позже суд рассмотрел материалы дела и привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности.

- Назначено административное наказания в виде административного приостановления деятельности парикмахерской «Style» сроком на 30 суток, - сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора..

ИСТОЧНИК KP.RU