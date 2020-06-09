2020-06-09T06:40:30+03:00
Общество

Клиенты парикмахерской в Осинниках рисковали заразиться коронавирусом

Заведение пришлось закрыть
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Клиенты парикмахерской в Осинниках рисковали заразиться коронавирусомКлиенты парикмахерской в Осинниках рисковали заразиться коронавирусомФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Подстричь волосы и заразиться коронавирусом – такая вероятность была у посетителей одной из парикмахерских города Осинники. Чтобы не допустить этого, заведение на время закрыли.

Во время одной из проверок специалисты Роспотребнадзора обнаружили: в парикмахерской «Style», что в Осинниках, не соблюдают меры против распространения коронавируса. первое, что бросалось в глаза – парикмахер работала без маски. Кроме того, здесь не уделили должного внимания дезинфекции помещения. На емкости с раствором дезсредства не было ни его названия, ни назначения, ни концентрации, ни даты приготовления. Проигнорировала предприниматель и необходимость вести график и журнал проведения ежедневной влажной уборки помещения. Кроме того, остается открытым вопрос: дезинфицировали ли здесь инструменты? Никакого учета относительно этого не велось.

Специалисты Управления Роспотребнадзора составили протокол об административном нарушении и протокол о временном запрете деятельности парикмахерской. Позже суд рассмотрел материалы дела и привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности.

- Назначено административное наказания в виде административного приостановления деятельности парикмахерской «Style» сроком на 30 суток, - сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 9 июня: 48 новых случаев
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Кемерове
Клиенты парикмахерской в Осинниках рисковали заразиться коронавирусом
Три легковушки сгорели ночью в Кемерове
В Новокузнецке начали проектировать новую дорогу в сторону аэропорта
Поиском пропавшего 16-летнего кузбассовца занимается Следком
Уникальную ореховую аллею приведут в порядок в Кузбассе
Детские развлекательные центры возобновляют работу в Кузбассе
В Кузбассе возобновили плановую госпитализацию
Аттракционы вновь начнут работать в Кузбассе
Новое здание Следкома построят в Кемерове
На портале SberIndex.ru назвали города, которые вернулись на докризисный уровень трат
В Кузбассе более 9,5 тысячи спортсменов возобновили тренировки
Кузбассовец из ревности убил соперника автомобильной монтировкой
Диоксид азота, пыль и формальдегид: чем жители Кузбасса дышали в мае
В Кузбассе беременная женщина стала жертвой насильника
Масочный режим в выходные нарушили почти 900 кемеровчан
8-месячного ребенка экстренно доставили санавиацией в Кемерово
Фестиваль граффити стартовал в Кемерове
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Новокузнечанин гулял по городу с полутора килограммами гашиша и полкило экстази
Когда в Кемерове появится «Лето»
Россельхозбанк и ГК «ЭкоНива» договорились о стратегии развития
Кемерово вновь стал лидером по количеству зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на утро 8 июня: 34 человека
Кузбасские дорожники поплатились за выбоины на федеральной трассе