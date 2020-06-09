2020-06-09T07:05:39+03:00
Происшествия

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Кемерове

Смертельное ДТП произошло на улице Ленина
Екатерина РОМАНОВА
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Пешеход погиб под колесами автомобиля в КемеровеПешеход погиб под колесами автомобиля в КемеровеФото: Иван ВИСЛОВ
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Невнимательность пешехода и автомобилиста стали причиной трагедии, которая произошла 8 июня в Кемерове. Здесь на проспекте Ленина под колесами иномарки погиб человек.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 июня около 23.00 в городе Кемерово. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry двигался по проспекту Ленина со стороны Красноармейской в стороны Соборной улицы. На пешеходном переходе водитель сбил пешехода.

- По предварительным данным, 24-летний мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светоформа, - сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции города Кемерово. – Мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП. А также напоминают пешеходам о том, что необходимо быть предельно внимательными на дороге. Дорогу нужно переходить только в установленных местах. И независимо от того, регулируемый переход или нет, необходимо убедиться в безопасности: в том, что горит разрешающий сигнал и что водители вас заметили и остановились. Не лишними будут и светооражающие элементы на одежде в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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