Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 9 июня: 48 новых случаев
В Кузбассе вновь увеличилось число пациентов с коронавирусом. На утро 9 июня в регионе выявили 48 новых случаев заболевания.
По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 9 июня специалисты выявили еще 48 человека, у которых тесты на коронавирус оказались положительными. Таким образом, число заболевших опасной инфекцией с середины марта 2020 года достигло 834 человека. В больницах в настоящее время находятся 514 человек.
Число выздоровевших за минувшие сутки не изменилось - 313 человек. Также не изменилось число случаев летального исхода с середины мая остается неизменным – семь человек.
Кроме того, еще 10 048 человек находятся на 14-дневной изоляции – у себя дома, в стационарах и обсерваторах. Все они контактировали с заболевшими коронавирусом или прибыли из регионов с неблагополучной эпидобстановкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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