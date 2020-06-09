Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 9 июня: 48 новых случаев

9 Июнь 2020 2020-06-09T07:21:46+03:00

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В Кузбассе вновь увеличилось число пациентов с коронавирусом. На утро 9 июня в регионе выявили 48 новых случаев заболевания.

По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 9 июня специалисты выявили еще 48 человека, у которых тесты на коронавирус оказались положительными. Таким образом, число заболевших опасной инфекцией с середины марта 2020 года достигло 834 человека. В больницах в настоящее время находятся 514 человек.

Число выздоровевших за минувшие сутки не изменилось - 313 человек. Также не изменилось число случаев летального исхода с середины мая остается неизменным – семь человек.

Кроме того, еще 10 048 человек находятся на 14-дневной изоляции – у себя дома, в стационарах и обсерваторах. Все они контактировали с заболевшими коронавирусом или прибыли из регионов с неблагополучной эпидобстановкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU