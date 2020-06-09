9 Июнь 2020 2020-06-09T08:48:47+03:00

12-летний подросток из Кузбасса устроил ДТП на квадроцикле Фото: Екатерина РОМАНОВА

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12-летний ребенок сел за руль квардоцикла, а потом оказался в больнице. Произошло это в Таштагольском районе.

Дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего подростка произошло накануне в поселке Тарлашка Таштагольского района. Здесь 12-летний житель города Таштагол решил немного покататься на квадроцикле, однако по каким-то причинам не смог справиться с управлением.

- Подросток находится в хирургии города Таштагола, состояние стабильное, - сообщает пресс-служба администрации Таштагола.

У ребенка диагностировали ушиб позвоночника и перелом ключицы слева. Врачи оказывают горе-водителю всю необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU