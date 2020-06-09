Кузбассовец со стаканом в руках изуродовал попутчика

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:16:39+03:00

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«Вагонные споры – последнее дело», - так пел один из метров российского рока. Однако житель Кузбасса не прислушался к мудрым словам. Теперь ему предстоит предстать перед судом за последствия такого вагонного спора.

Кузбассовец в январе 2020 года ехал поездом «Москва - Владивосток». В вагоне кроме него находились и другие люди. Между кузбассовцем и одним из попутчиков возник конфликт. Не найдя словесных аргументов, мужчина взял стеклянный стакан и в тот момент, когда поезд находился где-то между станциями Каштан и Боготол в Красноярском крае, ударил по лицу оппонента.

Попутчик получил серьезные травмы, а позже оказалось, что он лишился глаза.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Боготольский районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU