Число пользователей школьной цифровой платформы Сбербанка в Кузбассе превысило 48 тысяч человек

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:29:50+03:00

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Сбербанк в Кузбассе к началу июня в рамках развития Школьной цифровой платформы (ШЦП) Сбербанка сотрудничает с 204 школами. Количество учеников, подключенных к платформе, на данный момент составляет более 44 тысяч человек, преподавателей – более четырех тысяч человек. Необходимо отметить, что Кузбасс безусловный лидер в Сибири по количеству пользователей ШЦП Сбербанка.

В целом Сбербанк обеспечил возможность удаленного обучения школьников в 23 регионах России, в том числе в семи регионах присутствия Сибирского банка: с 30 марта обучение в дистанционном формате на ШЦП стало доступно для учеников Кузбасса и Томской области; c 6 апреля занятия начались в школах республик Алтай, Тыва, Хакасия и Омской области, с 17 апреля на платформе начали заниматься школьники Алтайского края. Банк предоставил более чем для двух тысяч школ в разных городах страны цифровое решение для обеспечения беспрерывной работы по освоению учебной программы.

-Система содержит не только самые актуальные учебные методические комплексы, но и набор инструменты для развития у школьников навыков 21 века: целеполагания, умения сотрудничать в команде, понимания других и самого себя, креативного мышления, решения проблем и задач, - отметил управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк Николай Шилов.

Школьная цифровая платформа — это ИТ-решение, разработанное в рамках реализации программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» «Цифровая платформа персонализированного образования для школы». Очень важно, что обучение является бесплатным и для школ, и для самих детей.

Узнать больше о ШЦП можно на сайте Фонда «Вклад в будущее».

Партнерский материал.

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