Популярная блогерша из Кузбасса оказалась в обсерваторе

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:18:55+03:00

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Кузбасская блогерша Анастасия Созоник сообщила подписчикам, что находится в обсерваторе. Сообщение она разместила на личной странице в Instagram.

-Оставлю это здесь. На долгую память. Как и надеюсь, обсерватор, в котором я сейчас нахожусь, - пишет девушка. - Ох, еще вчера я была под такими бешеными эмоциями и встречалась со своими подписчиками, была окрылена предвкушением своего отпуска, а сегодня как молнией по голове. Ну ничего, прорвемся, и не из такого выкарабкивались.

Ранее блогерша рассказывала, что в оберватор ее поместили по прилету в Анапу 7 июня. Девушка отмечает, что все происходящее выглядело нелогично, а сотрудники Роспотребнадзора вели себя не самым вежливым образом с туристами. Кроме того, Анастасия раскритиковала еду, которую подают находящимся в обсерваторе и охрану, которая дежурит под окнами.

ИСТОЧНИК KP.RU