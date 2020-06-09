2020-06-09T12:10:22+03:00
Общество

Жители Кемерова на два дня останутся без телевидения

Отключение телерадиосигнала связано с профилактическими работами
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Жители Кемерова на два дня останутся безе телевиденияЖители Кемерова на два дня останутся безе телевиденияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Кемерове с 9 по 11 июня в связи с профилактическими работами будут проводиться кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом сообщает Кемеровский ОРТПЦ.

Так, с 10.00 до 17.00 будут отключены телеканалы цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. В состав первого мультиплекса входят каналы: Первый, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый, «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ-Центр». Временно будут недоступны каналы в составе второго мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, «Муз-ТВ», а также радио - «Вести ФМ», «Радио России», «Маяк», «Ди ФМ», «Русское радио».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове на школьном дворе нашли тело 17-летнего подростка
Суд отклонил апелляцию адвокатов совладельца «Зимней вишня»
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
В Кузбассе директор детского центра сам себе сдавал в аренду автомобиль
Участок Комсомольского проспекта в Кемерове строится с опережением графика
Россельхозбанк сообщает о закрытии книги заявок по облигациям АО «Росэксимбанк» объемом 10 миллиардов рублей
В Междуреченске приставы приостановили деятельность опасных объектов на шахте
Распространителей фальшивых купюр поймали в Кузбассе
Жители Кемерова на два дня останутся без телевидения
Популярная блогерша из Кузбасса оказалась в обсерваторе
В пансионате для пожилых людей произошла вспышка коронавируса в Новокузнецке
Число пользователей школьной цифровой платформы Сбербанка в Кузбассе превысило 48 тысяч человек
Кузбассовец со стаканом в руках изуродовал попутчика
12-летний подросток из Кузбасса устроил ДТП на квадроцикле
Новокузнецк побил рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 9 июня: 48 новых случаев
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Кемерове
Клиенты парикмахерской в Осинниках рисковали заразиться коронавирусом
Три легковушки сгорели ночью в Кемерове
В Новокузнецке начали проектировать новую дорогу в сторону аэропорта
Поиском пропавшего 16-летнего кузбассовца занимается Следком