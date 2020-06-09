Жители Кемерова на два дня останутся без телевидения

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:10:22+03:00

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В Кемерове с 9 по 11 июня в связи с профилактическими работами будут проводиться кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом сообщает Кемеровский ОРТПЦ.

Так, с 10.00 до 17.00 будут отключены телеканалы цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. В состав первого мультиплекса входят каналы: Первый, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый, «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ-Центр». Временно будут недоступны каналы в составе второго мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, «Муз-ТВ», а также радио - «Вести ФМ», «Радио России», «Маяк», «Ди ФМ», «Русское радио».

ИСТОЧНИК KP.RU