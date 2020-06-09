Распространителей фальшивых купюр поймали в Кузбассе
Двое предприимчивых новокузнечан разработали целую схему, как быстро обогатиться, ничего не делая. Однако схема оказалась проигрышной, и теперь оба - фигуранты уголовного дела.
Два жителя Новокузнецка на одном из нелегальных сайтов в интернете приобрели 15 поддельных банкнот номиналом в 5 тысяч рублей. Эти деньги они довольно быстро сбыли в местных магазинах. А потом заказали еще одну партию фальшивок. Правда, в этот раз реализовать преступный план им не удалось. С фальшивками в руках их задержали сотрудники полиции. Во время осмотра автомобиля удалось найти еще 18 таких же купюр.
Распространителей фальшивых купюр поймали в Кузбассе..Видео: МВД России
- Следователем Управления МВД России по городу Новокузнецку возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день установлены обстоятельства не менее 18 эпизодов противоправной деятельности фигурантов. В их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает официальный представитель МВД России.
Как оказалось, новокузнечане не были одиноки в страсти к фальшивым банкнотам. Так, в Мариинске задержали еще одного кузбассовца, который подозревается в четырех фактах сбыта фальшивок. Мужчина признался во всем, а в его доме при обыске в тайнике обнаружили 11 поддельных банкнот номиналом 5 тысяч рублей.
- В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ИСТОЧНИК KP.RU