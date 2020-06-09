2020-06-09T12:36:25+03:00
Общество

Участок Комсомольского проспекта в Кемерове строится с опережением графика

Он должен соединить проспекты Химиков и Ленина
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Участок Комсомольского проспекта в Кемерове строится с опережением графика. Фото: Администрация города КемеровоУчасток Комсомольского проспекта в Кемерове строится с опережением графика. Фото: Администрация города Кемерово
Изменить размер текста:

В Кемерове продолжается строительство участка Комсомольского проспекта по нацпроекту «Жилье и городская среда», который соединит проспекты Химиков и Ленина. Сейчас работы идут с опережением графика.

По проекту длина нового участка Комсомольского проспекта составит 0,9 километра. Также будет достроен участок проспекта Ленина, начиная от дома № 164 до перекрестка с Комсомольским. Протяженность новых участков дорог составит 1,3 километра.

- На строительной площадке уже выполнен монтаж сетей ливневой канализации, подготовлено основание будущей дороги, а также защищены инженерные сети. Подрядная организация приступила к устройству дорожной одежды и пешеходных тротуаров. Проектом предусмотрены остановочные карманы и велодорожки, - рассказали в мэрии.

По построенной шестиполосной дороге за сутки смогут проехать около 96 тысяч автомобилей. Эта магистраль свяжет крупные микрорайоны, в которых предполагается строительство нового жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове на школьном дворе нашли тело 17-летнего подростка
Суд отклонил апелляцию адвокатов совладельца «Зимней вишня»
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
В Кузбассе директор детского центра сам себе сдавал в аренду автомобиль
Участок Комсомольского проспекта в Кемерове строится с опережением графика
Россельхозбанк сообщает о закрытии книги заявок по облигациям АО «Росэксимбанк» объемом 10 миллиардов рублей
В Междуреченске приставы приостановили деятельность опасных объектов на шахте
Распространителей фальшивых купюр поймали в Кузбассе
Жители Кемерова на два дня останутся без телевидения
Популярная блогерша из Кузбасса оказалась в обсерваторе
В пансионате для пожилых людей произошла вспышка коронавируса в Новокузнецке
Число пользователей школьной цифровой платформы Сбербанка в Кузбассе превысило 48 тысяч человек
Кузбассовец со стаканом в руках изуродовал попутчика
12-летний подросток из Кузбасса устроил ДТП на квадроцикле
Новокузнецк побил рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 9 июня: 48 новых случаев
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Кемерове
Клиенты парикмахерской в Осинниках рисковали заразиться коронавирусом
Три легковушки сгорели ночью в Кемерове
В Новокузнецке начали проектировать новую дорогу в сторону аэропорта
Поиском пропавшего 16-летнего кузбассовца занимается Следком