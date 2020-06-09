Участок Комсомольского проспекта в Кемерове строится с опережением графика

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:36:25+03:00

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В Кемерове продолжается строительство участка Комсомольского проспекта по нацпроекту «Жилье и городская среда», который соединит проспекты Химиков и Ленина. Сейчас работы идут с опережением графика.

По проекту длина нового участка Комсомольского проспекта составит 0,9 километра. Также будет достроен участок проспекта Ленина, начиная от дома № 164 до перекрестка с Комсомольским. Протяженность новых участков дорог составит 1,3 километра.

- На строительной площадке уже выполнен монтаж сетей ливневой канализации, подготовлено основание будущей дороги, а также защищены инженерные сети. Подрядная организация приступила к устройству дорожной одежды и пешеходных тротуаров. Проектом предусмотрены остановочные карманы и велодорожки, - рассказали в мэрии.

По построенной шестиполосной дороге за сутки смогут проехать около 96 тысяч автомобилей. Эта магистраль свяжет крупные микрорайоны, в которых предполагается строительство нового жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU