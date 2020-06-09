2020-06-09T13:02:47+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем

Клиент банка получает сокращенный срок оформления документов и оформление на 1 год электронной цифровой подписи (ЭЦП)
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
При электронной регистрации участники сделки получают все услуги и документы в режиме «единого окна» через офис банка УРАЛСИБ, без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ. Фото ПАО «БАНК УРАЛСИБ»При электронной регистрации участники сделки получают все услуги и документы в режиме «единого окна» через офис банка УРАЛСИБ, без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ. Фото ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ запустил сервис электронной регистрации сделок с жильем. Клиенты могут воспользоваться услугой как при покупке квартиры у застройщика, так и на вторичном рынке, а также при рефинансировании ранее полученного кредита.

При электронной регистрации участники сделки получают все услуги и документы в режиме «единого окна» через офис банка УРАЛСИБ, без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ. Все необходимые документы для регистрации сделки и передачи данных оформляются за одно посещение. Клиент банка получает сокращенный срок оформления документов и оформление на 1 год электронной цифровой подписи (ЭЦП). В текущих условиях это наиболее актуальный формат регистрации сделки для покупателей недвижимости.

На следующем этапе сервис электронной регистрации будет доступен для партнеров Банка, а также для подачи документов по неипотечным сделкам.

Полную информацию об услуге электронной регистрации сделок с недвижимостью можно получить в Центрах ипотечного кредитования ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8-800-250-57-57.

Реклама.

Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове на школьном дворе нашли тело 17-летнего подростка
Суд отклонил апелляцию адвокатов совладельца «Зимней вишня»
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
В Кузбассе директор детского центра сам себе сдавал в аренду автомобиль
Участок Комсомольского проспекта в Кемерове строится с опережением графика
Россельхозбанк сообщает о закрытии книги заявок по облигациям АО «Росэксимбанк» объемом 10 миллиардов рублей
В Междуреченске приставы приостановили деятельность опасных объектов на шахте
Распространителей фальшивых купюр поймали в Кузбассе
Жители Кемерова на два дня останутся без телевидения
Популярная блогерша из Кузбасса оказалась в обсерваторе
В пансионате для пожилых людей произошла вспышка коронавируса в Новокузнецке
Число пользователей школьной цифровой платформы Сбербанка в Кузбассе превысило 48 тысяч человек
Кузбассовец со стаканом в руках изуродовал попутчика
12-летний подросток из Кузбасса устроил ДТП на квадроцикле
Новокузнецк побил рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 9 июня: 48 новых случаев
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Кемерове
Клиенты парикмахерской в Осинниках рисковали заразиться коронавирусом
Три легковушки сгорели ночью в Кемерове
В Новокузнецке начали проектировать новую дорогу в сторону аэропорта
Поиском пропавшего 16-летнего кузбассовца занимается Следком