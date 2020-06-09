Суд отклонил апелляцию адвокатов совладельца «Зимней вишня»

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:31:00+03:00

Вячеслав Вишневский остается под стражей до 24 августа

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Кемеровский областной суд рассмотрел жалобу адвокатов Вячеслава Вишневского, который проходит фигурантом по одному из уголовных дел, возбужденных после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Апелляция было отклонена.

Апелляция адвокатов была подана на решение Центрального районного суда города Кемерово, вынесенное 6 мая. В нем было определено, что Вишневский остается под арестом до 24 августа.

-В ходе судебного заседания Кемеровским областным судом был разрешен вопрос о законности и обоснованности постановления Центрального районного суда города Кемерово в части продления меры пресечения в отношении обвиняемого, - сообщили в пресс-службе Кемеровского областного суда.

По итогам судебного заседания апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, а решение Центрального районного суда без изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU