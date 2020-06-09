9 Июнь 2020 2020-06-09T13:39:25+03:00

В Кемерове на школьном дворе нашли тело 17-летнего подростка Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Кемерове на территории одной из школ во вторник, 9 июня, около 16.07 было обнаружено тело 17-летнего подростка. По данному факту следствием проводится проверка.

Предварительно было установлено, что днем подросток вместе с друзьями вдыхал газ из баллона. В какой-то момент ему стало плохо, и приятели отвели его на территорию школы, позвав медработника учреждения.

-Женщина вызвала «скорую помощь», до прибытия врачей оказывала пострадавшему помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть подростка, вызвали следственную группу, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Известно, что подросток состоял на профилактическом учете и уже попадал в поле зрения полицейских за употребление газа.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU