2020-06-09T15:19:25+03:00
Общество

Стали известны подробности ДТП с участием подростка в Таштаголе

12-летний школьник попал в ДТП на квадроцикле
Екатерина РОМАНОВА
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Стали известны подробности ДТП с участием подростка в ТаштаголеСтали известны подробности ДТП с участием подростка в ТаштаголеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Сотрудники полиции сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия в Таштагольском районе, в котором пострадал 12-летний подросток.

52-летний житель Таштагольского района и два его пассажира, один из которых - 12-летний школьник, отправились в поездку на квадроцикле. Ни один из них не надел ни защитную экипировку, ни мотошлемы. Более того, у самого водителя не было прав управления транспортными средствами. Авария же произошла в поселке Тарлашка Таштагольского района.

- По предварительным данным, водитель квадроцикла нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил опрокидывание, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два пассажира квадроцикла, в том числе один 12-летний подросток.

Подростка доставили в больницу с ушибом позвоночника и переломом ключицы. В отношении водителя квадроцикла сотрудники полиции составили протокол об управлении транспортным средством без прав. Ему грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей. Кроме того, по результатам проверки, которую проводят сотрудники полиции, будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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