Кемеровчанин убил компаньона из-за медицинских масок

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:22:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Кемерова убил своего компаньона из-за медицинских масок. Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

Еще 8 июня появилось сообщение о том, что в Рудничном районе областного центра обнаружено тело 40-летнего мужчины. Утром местные жители увидели горящий автомобиль и вызвали МЧС. Когда пламя было потушено, рядом обнаружили мужчину с признаками насильственной смерти. При себе у погибшего была крупная сумма денег.

В течение нескольких часов подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 39-летний знакомый потерпевшего, с которым они занимались продажей медицинских масок.

Как выяснилось в ходе допроса, мужчины приобрели большую партию медицинских масок у иностранной компании и продавали через фирму убитого. Однако спрос упал, и около 150 тысяч масок продать не удалось.

Задержанный предъявлял приятелю претензии и требовал деньги за нереализованный товар. Развязка произошла во время совместной поездки на автомобиле потерпевшего. Мужчины в очередной раз поссорились, и подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь.

- После чего злоумышленник решил скрыть следы совершенного преступления и поджег машину. Потерпевший смог выбраться из горящего автомобиля, однако от полученных повреждений скончался на месте, - сообщили подробности в СУ СК России по Кемеровской области.

К слову, найти мужчину удалось по геномному анализу крови, попавшей на листву ближайшего куста. В ходе конфликта он порезался и случайно оставил улику для следователей.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU