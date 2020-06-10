2020-06-10T03:35:51+03:00
Происшествия

Волонтеры и полиция прекратили поиски 16-летнего подростка из Кузбасса

Его не могли найти с 6 июня
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Волонтеры и полиция прекратили поиски 16-летнего подростка из Кузбасса. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Волонтеры и полиция прекратили поиски 16-летнего подростка из Кузбасса. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Кузбассе прекращены поиски 16-летнего жителя города Белово, пропавшего 6 июня.

О завершении поисков подростка, пропавшего в минувшие выходные в городе Белово, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. В поисках несовершеннолетнего были задействованы не только сотрудники полиции, но и специалисты Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

- Вечером 7 июня подросток был найден в Кемерове. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось, - сообщает пресс-служба ведомства. - Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.

Подробности, как и зачем подросток оказался в Кемерове, не сообщаются.

Напомним, о пропаже подростка в полицию заявила его мать. По ее словам, сын сначала ушел к родственнику в гости, а вечером, около 18.00, отправился домой. После этого его никто не видел. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователи регионального Следкома проводили расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будущий железнодорожник обворовал одногруппника в электричке
Волонтеры и полиция прекратили поиски 16-летнего подростка из Кузбасса
Кемеровчанин убил компаньона из-за медицинских масок
Стали известны подробности ДТП с участием подростка в Таштаголе
В Кемерове на школьном дворе нашли тело 17-летнего подростка
Суд отклонил апелляцию адвокатов совладельца «Зимней вишня»
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
В Кузбассе директор детского центра сам себе сдавал в аренду автомобиль
Участок Комсомольского проспекта в Кемерове строится с опережением графика
Россельхозбанк сообщает о закрытии книги заявок по облигациям АО «Росэксимбанк» объемом 10 миллиардов рублей
В Междуреченске приставы приостановили деятельность опасных объектов на шахте
Распространителей фальшивых купюр поймали в Кузбассе
Жители Кемерова на два дня останутся без телевидения
Популярная блогерша из Кузбасса оказалась в обсерваторе
В пансионате для пожилых людей произошла вспышка коронавируса в Новокузнецке
Число пользователей школьной цифровой платформы Сбербанка в Кузбассе превысило 48 тысяч человек
Кузбассовец со стаканом в руках изуродовал попутчика
12-летний подросток из Кузбасса попал в ДТП на квадроцикле
Новокузнецк побил рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
Число заболевших коронавирусом в Кузбассе 9 июня: 48 новых случаев
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Кемерове
Клиенты парикмахерской в Осинниках рисковали заразиться коронавирусом
Три легковушки сгорели ночью в Кемерове
В Новокузнецке начали проектировать новую дорогу в сторону аэропорта
Поиском пропавшего 16-летнего кузбассовца занимается Следком