Волонтеры и полиция прекратили поиски 16-летнего подростка из Кузбасса
В Кузбассе прекращены поиски 16-летнего жителя города Белово, пропавшего 6 июня.
О завершении поисков подростка, пропавшего в минувшие выходные в городе Белово, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. В поисках несовершеннолетнего были задействованы не только сотрудники полиции, но и специалисты Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
- Вечером 7 июня подросток был найден в Кемерове. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось, - сообщает пресс-служба ведомства. - Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.
Подробности, как и зачем подросток оказался в Кемерове, не сообщаются.
Напомним, о пропаже подростка в полицию заявила его мать. По ее словам, сын сначала ушел к родственнику в гости, а вечером, около 18.00, отправился домой. После этого его никто не видел. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователи регионального Следкома проводили расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU