Волонтеры и полиция прекратили поиски 16-летнего подростка из Кузбасса

10 Июнь 2020 2020-06-10T03:35:51+03:00

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В Кузбассе прекращены поиски 16-летнего жителя города Белово, пропавшего 6 июня.

О завершении поисков подростка, пропавшего в минувшие выходные в городе Белово, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. В поисках несовершеннолетнего были задействованы не только сотрудники полиции, но и специалисты Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

- Вечером 7 июня подросток был найден в Кемерове. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось, - сообщает пресс-служба ведомства. - Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках подростка.

Подробности, как и зачем подросток оказался в Кемерове, не сообщаются.

Напомним, о пропаже подростка в полицию заявила его мать. По ее словам, сын сначала ушел к родственнику в гости, а вечером, около 18.00, отправился домой. После этого его никто не видел. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следователи регионального Следкома проводили расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU