Будущий железнодорожник обворовал одногруппника в электричке

10 Июнь 2020 2020-06-10T06:31:04+03:00

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Несовершеннолетний юноша похитил у своего одногруппника ноутбук, когда оба ехали в электропоезде. В колонию молодого человека не отправят, но воспитанием займутся.

Несовершеннолетний первокурсник Тайгинского института железнодорожного транспорта в марте 2020 года вместе с однокурсником ехал в вагоне электропоезда Тайга - Кемерово. В какой-то момент юноша решился на преступление. Он дождался момента, когда за ним никто не наблюдал и вытащил из рюкзака приятеля ноутбук Asus.

Конечно же, одногруппник обнаружил пропажу ноутбука. Началось расследование, и похититель техники был установлен. Однако серьезного наказания на первый раз он не понесет.

- С учетом того, что юноша впервые совершил преступление средней тяжести, ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, удовлетворительно характеризуется по месту жительства и обучения, на профилактических учетах ранее не состоял, у нарколога и психиатра не наблюдается, его исправление может быть достигнуто без применения наказания, - отмечает тайгинский транспортный прокурор Виталий Шатунов.

Яшкинский районный суд назначил похитителю ноутбука принудительную меру воспитательного воздействия в виде предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU