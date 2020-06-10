Новокузнечан просят сохранять спокойствие
Специалисты Управления защиты населения и территории Новокузнецка призывают горожан сохранять спокойствие. В ближайшие два дня в городе будет шумно.
На 10 и 11 июня в Новокузнецке назначена плановая проверка системы оповещения. С 10 до 14 часов в течение двух дней будут включаться сирены по всех районах города. 10 июня проверка будет проводиться в Центральном, Куйбышевском, Кузнецком и Орджоникидзевском районах. А на 11 июня назначена проверка в Заводском и Новоильинском районах.
- Управление по защите населения и территории города обращается к новокузнечанам с просьбой сохранять спокойствие, - предупреждают горожан специалисты управления.
Напомним, это далеко не первая проверка, которая проводится в 2020 году. А в апреле планировалось включать сирены ежедневно, чтобы напоминать жителям города о режиме повышенной готовности, необходимости самоизоляции и ношения масок.
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В Новокузнецке системы оповещения населения теперь будут включаться каждый день. Сирены будут звучать дважды - в 10.00 и 16.00. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU