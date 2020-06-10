2020-06-10T06:38:12+03:00
Общество

В кузбасском поселке открыли естественно-научный детский сад

Детский сад рассчитан на 80 ребятишек
Екатерина РОМАНОВА
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В кузбасском поселке открыли естественно-научный детский сад. ФОТО: пресс-служба администрации Кузбасса.В кузбасском поселке открыли естественно-научный детский сад. ФОТО: пресс-служба администрации Кузбасса.
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У юных жителей поселка Калачево Прокопьевского района и их родителей - праздник. Здесь открылся новый детский сад с естественно-научным профилем.

- Строительство дополнительного корпуса для дошкольников решило проблему с местами в детские сады не только в поселке Калачево, но и во всем Прокопьевском муниципальном округе - очередей больше нет, - отметил губернатор Сергей Цивилев, который присутствовал на церемонии открытия.

На открытии детсада присутствовал губернатор. ФОТО: пресс-служба администрации Кузбасса.

На открытии детсада присутствовал губернатор. ФОТО: пресс-служба администрации Кузбасса.

В детском садике все ориентировано на то, чтобы ребята с раннего детства знакомились с окружающим их миром и развивались гармонично. Так, помимо привычных спортивного и музыкального залов, логопедического и медицинского кабинетов здесь есть лаборатории «Изучаем природу», «Вода и воздух», «Мобильный планетарий». А на уличной площадке даже есть собственные детские метеорологическая и космическая станции для наблюдения за погодой и природными явлениями!

Также здесь имеется движущаяся модель Солнечной системы, программируемые модели «Робомышь», «Робопчела» «Про-кубики», а на занятиях дети будут изучать взаимосвязь между теплом и влагой, строение растений.

В детском саду. ФОТО: пресс-служба администрации Кузбасса.

В детском саду. ФОТО: пресс-служба администрации Кузбасса.

Всего в 2020 году в Кузбассе построят 15 новых дошкольных учреждений, 14 из них - в рамках нацпроекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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