10 Июнь 2020 2020-06-10T09:02:51+03:00

В Кемерове приступили к ремонту проспекта Шахтеров Фото: Ирина АВТУШКО

Об этом сообщают городские власти

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В Кемерове начался ремонт главной магистрали Рудничного района - проспекта Шахтеров. Об этом сообщает администрация города.

К работам приступили в ночь на среду, 10 июня. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Первый участок ремонта - от улицы Нахимова по четной стороне, - сообщили в мэрии. - О ведении работ автомобилистов будут предупреждать временные дорожные знаки.

Водителей просят соблюдать ПДД и учитывать данную информацию при выборе маршрута.

Как отметил глава Кемерова Илья Середюк, транспортный поток на проспекте Шахтеров достигает 27 тысяч автомобилей в сутки, поэтому дорога давно нуждалась в ремонте.

-В планах - отремонтировать весь проспект Шахтеров от улицы Нахимова до улицы Ракитянского. Его длина составляет 4,1 километра. Для этого нам потребуется уложить 77,5 тысяч квадратных метров нового асфальта с улучшенными эксплуатационными характеристиками, - отметил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU