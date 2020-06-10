В Кемерове приступили к ремонту проспекта Шахтеров
В Кемерове начался ремонт главной магистрали Рудничного района - проспекта Шахтеров. Об этом сообщает администрация города.
К работам приступили в ночь на среду, 10 июня. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- Первый участок ремонта - от улицы Нахимова по четной стороне, - сообщили в мэрии. - О ведении работ автомобилистов будут предупреждать временные дорожные знаки.
Водителей просят соблюдать ПДД и учитывать данную информацию при выборе маршрута.
Как отметил глава Кемерова Илья Середюк, транспортный поток на проспекте Шахтеров достигает 27 тысяч автомобилей в сутки, поэтому дорога давно нуждалась в ремонте.
-В планах - отремонтировать весь проспект Шахтеров от улицы Нахимова до улицы Ракитянского. Его длина составляет 4,1 километра. Для этого нам потребуется уложить 77,5 тысяч квадратных метров нового асфальта с улучшенными эксплуатационными характеристиками, - отметил мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU