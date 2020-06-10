10 Июнь 2020 2020-06-10T07:29:38+03:00

В Новокузнецке появится граффити с изображением врачей, борющихся с COVID-19. Фото: Сергей Кузнецов/ vk.com

Его нанесут на фасады домов в центре города

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В Новокузнецке появится граффити с изображением медиков, которые борются с коронавирусной инфекцией. Ими украсят фасады домов в центре города.

Как сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, в рамках Года памяти и славы июнь будет посвящен героям современности - работникам здравоохранения, которые совершают ежедневный подвиг.

В рамках «Памятного июня» и Дня России в Новокузнецке проходит тематический фестиваль граффити.

- В течение всей этой недели, с 8 по 14 июня, участники фестиваля будут работать над созданием новых артов, которые украсят нашу галерею под открытым небом. Участники творческого фестиваля в стиле Street Art изобразят на фасадах зданий медиков и ученых-вирусологов, которые борются с распространением коронавирусной инфекции нового типа, - рассказал мэр на своей официальной странице в соцсетях.

Он добавил, что обновление галереи граффити планируется на проспектах Металлургов и Бардина, улицах Кирова и Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU