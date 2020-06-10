10 Июнь 2020 2020-06-10T07:40:10+03:00

Диагноз COVID-19 подтвердился у 34 человек в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

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По данным на утро 10 июня, еще у 34 человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает оперативный штаб области.

Сейчас выявленные заболевшие находятся в медучреждениях и получают необходимое лечение.

Также 10 пациентов с подтвержденным ранее диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 323 человека.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса 538 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9974 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU