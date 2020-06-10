В каких территориях обнаружены новые 34 заболевших коронавирусом в Кузбассе

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:09:45+03:00

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На утро 10 июня стало известно о новых заболевших коронавирусом в Кузбассе. В оперативном штабе рассказали, в каких территориях обнаружена инфекция.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 34 случая заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 15, Кемерово - 11, Белово и Кемеровской район - по два, еще по одному - в Междуреченске, Прокопьевске, Новокузнецком и Таштагольском районах.

Сейчас в инфекционных стационарах на лечении находятся 538 человек. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 9974 человека.

Также стало известно, что за прошедшие сутки 10 человек выздоровели, общее количество выписанных из больниц достигло 323 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU