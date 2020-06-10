Сергей Цивилев стал донором крови
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сдал кровь в рамках всероссийской донорской акции. Неделя донора проходит с 8 июня.
Как отметил глава региона, кровь нельзя синтезировать и нельзя ничем заменить, поэтому для многих людей донорская кровь - это единственный шанс выжить.
- Каждый из нас может поучаствовать в акции #ОставайсяДонором и помочь спасти чью-то жизнь. Все станции переливания крови в Кузбассе работают в обычном режиме, но из-за эпидемиологической ситуации количество желающих сдать кровь снизилось. Однако потребность в ней не уменьшилась, - отметил Сергей Цивилев.
Губернатор подчеркнул, что процедура проходит с соблюдением самых строгих санитарных норм и правил безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU