2020-06-10T08:11:01+03:00
Общество

Сергей Цивилев стал донором крови

Губернатор принял участие во всероссийской донорской акции
Мария КОЛОСОВА
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Сергей Цивилев стал донором крови. Фото: Цивилев liveСергей Цивилев стал донором крови. Фото: Цивилев live
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сдал кровь в рамках всероссийской донорской акции. Неделя донора проходит с 8 июня.

Как отметил глава региона, кровь нельзя синтезировать и нельзя ничем заменить, поэтому для многих людей донорская кровь - это единственный шанс выжить.

- Каждый из нас может поучаствовать в акции #ОставайсяДонором и помочь спасти чью-то жизнь. Все станции переливания крови в Кузбассе работают в обычном режиме, но из-за эпидемиологической ситуации количество желающих сдать кровь снизилось. Однако потребность в ней не уменьшилась, - отметил Сергей Цивилев.

Губернатор подчеркнул, что процедура проходит с соблюдением самых строгих санитарных норм и правил безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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