10 Июнь 2020 2020-06-10T08:57:33+03:00

Медведь напал на скот В Таштагольском районе Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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В Таштагольском районе медведь напал на домашний скот. В связи с этим принято решение застрелить животное.

Департамент охраны объектов животного мира Кузбасса выдал первое в этом году разрешение на отстрел медведя.

«Это связано с нападением медведя на домашний скот частного лица, выход к домам жителей поселка Александровка города Таштагола Таштагольского района и возникновение угрозы жизни и здоровью граждан», - говорится в документе.

Основанием для разрешения отстрела стали заявления администрации района и самого мужчины, чей скот пострадал, а также результаты обследования территории Александровки, проведенного старшим госинспектором департамента ООЖМ Кузбасса Евгением Архиповым. Разрешение выдано на срок до 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU