2020-06-10T08:59:18+03:00
Общество

В Новокузнецке сменился начальник управления строительства

Назначение произошло 8 июня
Мария КОЛОСОВА
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В Новокузнецке сменился начальник управления строительства. Фото: Администрация НовокузнецкаВ Новокузнецке сменился начальник управления строительства. Фото: Администрация Новокузнецка
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В Новокузнецке 8 июня назначен новый начальник управления строительства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Новым начальником управления капитального строительства назначен Геннадий Трунов.

Он родился в 1974 году. Имеет высшее образование: окончил Джамбылский гидромелиоративно-строительный институт с присуждением квалификации «инженер».

Более 10 лет работал на руководящих должностях предприятий города в сфере строительства. Кроме того, известно, что Геннадий Трунов участвовал в проектировании кварталов 45-46, благоустройстве проспекта Строителей, дорожной развязки у «Рембыттехники».

ИСТОЧНИК KP.RU

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