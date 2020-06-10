Россельхозбанк в Кузбассе выдал первую льготную ипотеку по госпрограмме 2020

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:40:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровский региональный филиал Россельхозбанка выдан первый ипотечный кредит в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020». Получателями первого льготного кредита по госпрограмме под процентную ставку 5,9 процента годовых стала супружеская пара из города Белово. 1,292 миллиона рублей супруги взяли на приобретение новой квартиры в д. Сухово, Кемеровского района.

«Мы пошли навстречу нашим клиентам и с 26 мая 2020 Банк снизил ставки по ипотечным кредитам. Кредит в рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020» теперь можно получить по ставке 5,9 процента годовых на покупку новостройки. Сроком до 30 лет, с первоначальный взносом не менее 20 процентов от стоимости будущей квартиры можно получить 3 миллиона рублей. Пониженная ставка сохраняется на весь срок кредита. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года в любом офисе Россельхозбанка», - отмечает директор Кемеровского филиал АО «Россельхозбанк» Виктор Кобзев.

Генеральная лицензия Банка России № 334.

Партнерский материал.