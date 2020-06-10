2020-06-10T10:08:42+03:00
Общество

У кемеровских волонтеров неожиданно вылупился совенок

Об этом они рассказали в соцсетях
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
У кемеровских волонтеров неожиданно вылупился совенок. Фото: Центр помощи диким и экзотическим животным города Кемерово/ vk.comУ кемеровских волонтеров неожиданно вылупился совенок. Фото: Центр помощи диким и экзотическим животным города Кемерово/ vk.com
Изменить размер текста:

В кемеровском Центре помощи диким и экзотическим животным неожиданно вылупился совенок. Об этом волонтеры рассказали в соцсетях.

Началась история со странного поведения одной из сов-сплюшек. Вместо того, чтобы наслаждаться свободным пространством, она вдруг засела в домике. Позже волонтеры стали замечать, что еще одна сова тоже часто сидит на пороге домика.

Беспокойство за птиц немного стихло, когда волонтеры увидели причину такого поведения - отложенные яйца. А вскоре в этой дуплянке обнаружились еще две птицы. А потом и яиц в домике стало больше, все сплюшки обзавелись наседными пятнами и сели высиживать будущее потомство.

- Вряд ли оплод, подумали мы, пока вчера не увидели первого птенца, - рассказали сотрудники центра. - Решили оставить новорожденного в коммуне, интересно, что получится дальше, но и тревожно, есть риск, что неопытные мамашки сожрут потомство и не подавятся, как и некоторый шанс, что все пройдет благополучно. А пока не тревожим, усиленно кормим (предположительно, отец семейства и владелец гарема продолжает посиживать на пороге домика) и ждем, очень интересный опыт, при любом исходе.

Волонтеры добавили, что при удачном исходе птенцы будут выпущены на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев выполнил просьбу сельчанки о строительстве дороги
В Кузбассе директор двух транспортных предприятий присвоил почти миллион рублей
В Кузбасс возвращается тепло
РСХБ принял участие в закладке восьми краболовных судов на Дальнем Востоке
В параде Победы в Кемерове примет участие танк из Псковской области
Хирурги удалили кемеровской студентке опухоль, которая мешала дышать
Кузбасские страховщики захотели нажиться на смерти пенсионерки
У кемеровских волонтеров неожиданно вылупился совенок
Россельхозбанк в Кузбассе выдал первую льготную ипотеку по госпрограмме 2020
В Новокузнецке сменился начальник управления строительства
Медведь напал на скот в Таштагольском районе
Сергей Цивилев стал донором крови
В каких территориях обнаружены новые 34 заболевших коронавирусом в Кузбассе
Диагноз COVID-19 подтвердился у 34 человек в Кузбассе
В Новокузнецке появится граффити с изображением врачей, борющихся с COVID-19
Прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых Новокузнецка
В Кемерове приступили к ремонту проспекта Шахтеров
Нападение собаки на почтальона обошлось хозяйке в 134 тысячи рублей в Кузбассе
В кузбасском поселке открыли естественно-научный детский сад
Новокузнечан просят сохранять спокойствие
Будущий железнодорожник обворовал одногруппника в электричке
Волонтеры и полиция прекратили поиски 16-летнего подростка из Кузбасса
Кемеровчанин убил компаньона из-за медицинских масок
Стали известны подробности ДТП с участием подростка в Таштаголе
В Кемерове на школьном дворе нашли тело 17-летнего подростка