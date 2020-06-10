У кемеровских волонтеров неожиданно вылупился совенок

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:08:42+03:00

Об этом они рассказали в соцсетях

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В кемеровском Центре помощи диким и экзотическим животным неожиданно вылупился совенок. Об этом волонтеры рассказали в соцсетях.

Началась история со странного поведения одной из сов-сплюшек. Вместо того, чтобы наслаждаться свободным пространством, она вдруг засела в домике. Позже волонтеры стали замечать, что еще одна сова тоже часто сидит на пороге домика.

Беспокойство за птиц немного стихло, когда волонтеры увидели причину такого поведения - отложенные яйца. А вскоре в этой дуплянке обнаружились еще две птицы. А потом и яиц в домике стало больше, все сплюшки обзавелись наседными пятнами и сели высиживать будущее потомство.

- Вряд ли оплод, подумали мы, пока вчера не увидели первого птенца, - рассказали сотрудники центра. - Решили оставить новорожденного в коммуне, интересно, что получится дальше, но и тревожно, есть риск, что неопытные мамашки сожрут потомство и не подавятся, как и некоторый шанс, что все пройдет благополучно. А пока не тревожим, усиленно кормим (предположительно, отец семейства и владелец гарема продолжает посиживать на пороге домика) и ждем, очень интересный опыт, при любом исходе.

Волонтеры добавили, что при удачном исходе птенцы будут выпущены на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU