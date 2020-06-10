Кузбасские страховщики захотели нажиться на смерти пенсионерки

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:10:51+03:00

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Кузбасские страховщики за счет неверно составленного договора захотели нажиться на смерти пожилой клиентки. Нарушения в документах выявила прокуратура.

В Кемерове пенсионерка обратилась в страховую организацию, чтобы заключить договор страхования на 1,5 миллиона рублей. Эти деньги в случае ее смерти должна была получить женщина, ухаживающая за пенсионеркой. Но когда кемеровчанка пришла домой и прочитала документ, выяснилось, что в качестве будущего получателя денег указана она сама. А ее знакомая, наоборот, в договоре числилась как страхователь, а не получатель выплат.

Пенсионерка вновь обратилась в страховую компанию, но там расторгнуть договор отказались по причине того, что заключен он не с ней.

- Прокурорской проверкой установлено, что денежные средства поступили в страховую компанию. В договоре страхования жизни выгодоприобретателем являлась сама пожилая женщина, а страхователем - ее знакомая, которая вообще документы не подписывала, - рассказали в областной прокуратуре. - В такой ситуации в случае смерти пожилой женщины ее деньги получила бы не ухаживавшая за ней женщина, а страховая организация.

Так как подписи выгодоприобретателя в договоре все-таки не было, фактически он является незаключенным. Прокурор обратился в суд с иском о неосновательном обогащении. Сейчас заявление рассматривает Дорогомиловский районный суд Москвы.

Кроме того, материалы для проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Также возбуждено уголовное дело за подделку документа. Ведется предварительное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU