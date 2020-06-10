2020-06-10T12:01:59+03:00
Общество

Хирурги удалили кемеровской студентке опухоль, которая мешала дышать

Операцию провели врачи онкодиспансера
Мария КОЛОСОВА
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Хирурги удалили кемеровской студентке опухоль, которая мешала дышать. Фото: Онкологическая служба Кузбасса/ instagramХирурги удалили кемеровской студентке опухоль, которая мешала дышать. Фото: Онкологическая служба Кузбасса/ instagram
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Хирурги областного клинического онкологического диспансера удалили кемеровской студентке огромную опухоль. Новообразование мешало девушке дышать.

20-летняя пациентка поступила в медучреждение в конце мая с жалобами на боли в груди и сильную одышку. В медучреждении по месту жительства рентгенологи обнаружили у нее крупную опухоль средостения, а специалисты онкоцентра подтвердили этот диагноз.

Врачи отделения торако-абдоминальной хирургии путем проколов удалили опухоль, размер которой оказался 7х4х4 сантиметра. Спустя семь дней пациентку выписали.

«Результаты иммуногистохимического исследования показали, что опухоль была доброкачественная. Добавим, что сейчас девушка полностью здорова и может заниматься своим любимым делом - танцами», - сообщается на официальной странице онкологического диспансера в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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