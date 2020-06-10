2020-06-10T11:33:30+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ принял участие в закладке восьми краболовных судов на Дальнем Востоке

Проект по строительству серии краболовов даст новое развитие Находкинскому судоремонтному заводу
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Россельхозбанк принял участие в торжественной церемонии закладки восьми краболовов, строящихся на Дальнем Востоке в рамках реализации инвестиционной программы по крабовым квотам. Мероприятие состоялось на АО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) в Приморском крае. Старт строительству в режиме видеоконференцсвязи дал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Закладка килей краболовных судов сопровождалась установкой памятных закладных табличек. Право установить одну из них было предоставлено Алексею Степуро, Директору Приморского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

После церемонии прошло совещание по развитию Приморского края. В нем также приняли участие Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, Президент группы компаний «Антей» Иван Михнов и Генеральный директор АО «НСРЗ» Николай Болгар.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев выполнил просьбу сельчанки о строительстве дороги
В Кузбассе директор двух транспортных предприятий присвоил почти миллион рублей
В Кузбасс возвращается тепло
РСХБ принял участие в закладке восьми краболовных судов на Дальнем Востоке
В параде Победы в Кемерове примет участие танк из Псковской области
Хирурги удалили кемеровской студентке опухоль, которая мешала дышать
Кузбасские страховщики захотели нажиться на смерти пенсионерки
У кемеровских волонтеров неожиданно вылупился совенок
Россельхозбанк в Кузбассе выдал первую льготную ипотеку по госпрограмме 2020
В Новокузнецке сменился начальник управления строительства
Медведь напал на скот в Таштагольском районе
Сергей Цивилев стал донором крови
В каких территориях обнаружены новые 34 заболевших коронавирусом в Кузбассе
Диагноз COVID-19 подтвердился у 34 человек в Кузбассе
В Новокузнецке появится граффити с изображением врачей, борющихся с COVID-19
Прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых Новокузнецка
В Кемерове приступили к ремонту проспекта Шахтеров
Нападение собаки на почтальона обошлось хозяйке в 134 тысячи рублей в Кузбассе
В кузбасском поселке открыли естественно-научный детский сад
Новокузнечан просят сохранять спокойствие
Будущий железнодорожник обворовал одногруппника в электричке
Волонтеры и полиция прекратили поиски 16-летнего подростка из Кузбасса
Кемеровчанин убил компаньона из-за медицинских масок
Стали известны подробности ДТП с участием подростка в Таштаголе
В Кемерове на школьном дворе нашли тело 17-летнего подростка