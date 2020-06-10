РСХБ принял участие в закладке восьми краболовных судов на Дальнем Востоке

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:33:30+03:00

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Россельхозбанк принял участие в торжественной церемонии закладки восьми краболовов, строящихся на Дальнем Востоке в рамках реализации инвестиционной программы по крабовым квотам. Мероприятие состоялось на АО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) в Приморском крае. Старт строительству в режиме видеоконференцсвязи дал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Закладка килей краболовных судов сопровождалась установкой памятных закладных табличек. Право установить одну из них было предоставлено Алексею Степуро, Директору Приморского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

После церемонии прошло совещание по развитию Приморского края. В нем также приняли участие Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, Президент группы компаний «Антей» Иван Михнов и Генеральный директор АО «НСРЗ» Николай Болгар.

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